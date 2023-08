NBA, Michael Jordan risponde a Steph Curry: “Magic Johnson è il miglior play di sempre”

Stanno facendo molto clamore nel mondo NBA le dichiarazioni rilasciate dalla stella dei Golden State Warriors Stephen Curry al podcast di Gilbert Arenas. Il quattro volte campione ha infatti dichiarato di essere la migliore point guard si sempre, superando persino un mostro sacro della pallacanestro come Magic Johnson.

A seguito di queste dichiarazioni, molti giocatori hanno voluto rendere nota la propria posizione. Fra di essi, degna di nota è la risposta di Michael Jordan, leggenda dei Chicago Bulls, nonché considerato come il più forte cestista di sempre. MJ non si espresso direttamente, ma ha inviato al giornalista di ESPN Stephen A Smith un messaggio, il quale recita:

“Non sono d’accordo in merito a quale sia la migliore point guard di sempre. Magic Johnson è senza ombra di dubbio il miglior play della storia. Steph Curry si avvicina molto, ma non può nulla di fronte a Magic.”

Il messaggio prosegue in questo modo:

“Non è mai semplice definire chi sia il più forte. Steph è sicuramente il migliore tiratore di sempre, ha rivoluzionato il gioco con il suo tiro da tre, però Magic ha reso la tripla doppia una pura formalità. Magic è il playmaker fatto a persona.”

Sicuramente, le dichiarazione di Michael Jordan non lasceranno indifferenti. I dibattiti su chi sia effettivamente il migliore di sempre sono molto amati dai supporter che cercano di schierarsi dalla parte di uno o dell’altro giocatore. Staremo a vedere nei prossimi giorni come si evolverà la situazione e come risponderanno tutte le altre star del mondo NBA.

