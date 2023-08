NBA, a Charlotte termina l’era Jordan: formalizzato il passaggio di proprietà a vantaggio di Plotkin e Schnall

Ora è ufficiale: Michael Jordan non è più il proprietario di maggioranza degli Charlotte Hornets.

Dopo alcune settimane di trattativa, infatti, l’iter burocratico necessario per formalizzare il passaggio di proprietà è stato definitivamente archiviato. Saranno dunque Gabe Olotkin e Rick Schnall i nuovi detentori del maggior numero di quote della franchigia.

Dal canto suo, Jordan rimarrà comunque ai vertici della franchigia, benché con un ruolo minoritario e decisamente ridimensionato.

Prima ancora che venisse indetta la conferenza stampa di insediamento dei nuovi proprietari (attesa per questa sera), MJ ha voluto salutare così tutti i membri dell’organizzazione che ha guidato per tredici anni:

“Sono orgoglioso di tutti risultati raggiunti dalla franchigia nell’ultimo decennio, sia in termini sportivi che sotto il profilo commerciale. Tra i tanti traguardi legati all’esaltazione del marchio, siamo stati capaci di riportare il nome “Hornets” a Charlotte e abbiamo fatto valere la nostra candidatura per l’All-Star Game del 2019, ospitando un evento da brividi. Un ringraziamento speciale va doverosamente ai tifosi, sempre fedeli e appassionati, anche e soprattutto nei momenti difficili”.

Conclude Jordan:

“Per ragioni di cuore e onore, non avrei mai potuto lasciare questa franchigia nelle mani sbagliate. Mi sono affidato dunque a due imprenditori di comprovato successo come Gabe Olotkin e Rick Schnall; essendo entrambi dei vincenti nel senso più profondo del termine, non ho alcun timore in vista del futuro. Potete starne certi: gli Hornets potranno solo crescere”.