NBA, parla il padre di Ja Morant: “Lui nei guai perché ha preso decisioni sbagliate”

Dopo la squalifica di 25 partite arrivata dalla NBA verso Ja Morant, il padre della stella dei Memphis Grizzlies non ha voluto giustificare in alcun modo il comportamento di suo figlio per le ormai note vicende extra-campo. In questo senso, Tee Morant ha dichiarato:

“Parlando di mio figlio assicuratevi di conoscere sempre le persone che vi stanno attorno, mio figlio non si è cacciato nei guai a causa delle persone che aveva attorno, si è cacciato nei guai per via delle decisioni che ha preso lui per sé stesso. Quindi, fate attenzione a ogni decisione, a ogni scelta che fate perché le vostre decisioni e le vostre scelte potrebbero prendere il sopravvento, consumarvi e farvi credere di essere diversi da quello che siete veramente”.

