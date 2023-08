NBA, Lonzo Ball salterà la stagione 2023-24

Continuano i problemi per Lonzo Ball, che sarà costretto a saltare anche la prossima stagione NBA. Ospite del From the Point by Trae Young, podcast della guardia degli Hawks, Ball ha parlato della sua situazione e del futuro rientro. Ha confermato la sua assenza nella prossima stagione, ma ha anche detto che, dopo la terza operazione al ginocchio e il trapianto di cartilagine, si sente di nuovo “in pista”. Durante il podcast ha parlato della storia dell’infortunio:

“Quando mi sono fatto male la prima volta, non sapevamo veramente cosa fosse successo. Mi hanno visitato molti dottori diversi, esperti… Miglioravo e poi improvvisamente peggioravo. E’ stato un momento molto difficile per me perché non sapevo come sarebbe andato il giorno dopo. Almeno adesso mi sono operato. E abbiamo un piano per il futuro. Sono di nuovo in pista, e spero che tutto andrà bene. Mi affido a Dio, faccio tutto quello che posso al meglio e spero che andrà bene”

Nel 2021 Lonzo Ball aveva firmato un contratto quadriennale da 80 milioni con i Chicago Bulls. Nella stagione 2021-22 ha giocato 35 partite, e gli infortuni gli hanno impedito di scendere in campo. La sua ultima presenza in NBA risale al 14 gennaio 2022, quando ha giocato 24′ contro gli Warriors prima di essere costretto a lasciare il parquet. I Bulls di quell’anno erano la miglior squadra della Eastern Conference fino all’infortunio di Ball, e avevano un record di 27 vittorie e 13 sconfitte. Lonzo ha detto:

“Rimarrà per sempre un grande what-if. Mi dispiace molto, soprattutto per i GM dei Bulls perché sento che avevano costruito la squadra perfetta intorno a me. Era il momento in cui, più di sempre, mi sono sentito coinvolto nell’organizzazione. E finalmente ho avuto la squadra perfetta per il mio gioco e fare quello che faccio di solito. Quell’infortunio – da cui ancora sto recuperando – mi ha veramente rovinato tutto perché sentivo che avevamo un’opportunità e non abbiamo potuto sfruttarla”

