76ers, Philadelphia toglie Harden dal mercato NBA

James Harden non è nuovo a situazioni di tira e molla, lo dimostrano i cambi di maglia che negli ultimi anni ne hanno scandito la carriera. Una separazione piuttosto burrascosa fu ad esempio quella dagli Houston Rockets e lo scenario è destinato a riproporsi con lo stesso schema anche tra il 10 volte All-Star NBA e i Sixers.

Harden Sixers ed NBA: copione già visto

Philadelphia dal canto suo ha altrettanta esperienza in materia, visto il braccio di ferro con protagonista Ben Simmons di qualche stagione fa. La franchigia, riferisce The Athletic citando fonti vicine all’ambiente, ha interrotto ogni discorso di trade, di fatto mettendo in stand by la tanto categorica richiesta di Harden. Il margine di trattativa per ricucire lo strappo e a poco più di un mese dal via del Training camp per la stagione NBA 2023-2024 il nodo resta da sciogliere.

