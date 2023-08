NBA, Iguodala si ritira? Lui: “Non ho ancora avuto tempo di pensarci”

Cosa farà Andre Iguodala nei prossimi mesi? Il giocatore non ha ancora trovato una sistemazione e lo spettro del ritiro sembra essere sempre più vicino. In una recente intervista, l’ex pilastro dei Golden State Warriors ha confessato di non aver avuto ancora tempo di affrontare il suo destino in NBA perché impegnato su altri affari extra-campo che sta seguendo da vicino. Queste le sue parole:

“Sono stato molto impegnato quest’estate, sto lavorando a diverse cose e mi occupo dei miei affari, che per fortuna vanno bene. Non ho ancora avuto tempo di pensarci ma so che ho una decisione da prendere. Mi sto tenendo in forma nel mentre? Sono afro-americano, non ho bisogno di allenarmi perché non perdo mai la forma! [Ride]. Mio figlio non vuole che ne parli, ma ormai lui è più alto di me e quindi devo dimostrargli che posso ancora giocare.”

