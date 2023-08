Tacko Fall su Wembanyama: “Incontro? Per me strano guardare qualcuno negli occhi”

Dire che Tacko Fall abbia aperto la strada per Victor Wembanyama in NBA sarebbe eresia. È indubbio però che il giocatore di culto – con qualche passaggio fugace nella lega – ci ha abituato a riconsiderare verso l’alto diversi parametri, fisici e tecnici.

Stuzzicato da Shams Charania di The Athletic su un possibile incontro con la prima scelta assoluta al Draft NBA, Fall ha accolto lo scenario con un sorriso e una battuta:

“Sarebbe strano per me guardare qualcuno negli occhi, il mio collo ha una curva per il fatto parlare con le persone. È un ragazzo forte, mi piace come si gestisce. La prima gara giocata è stata un po’ lenta [carburazione], ma ha tanta pressione addosso e un futuro luminoso. Lo capisco perché anch’io, non a quel livello, ok, ho vissuto lo stesso.”