Calendario In-Season Tournament 2023, date e orari dei match del nuovo torneo

In serata è finalmente stato reso noto il calendario dei match per quanto riguarda l’In-Season Tournament 2023 con date e orari. Stiamo parlando del nuovo torneo di metà stagione che la NBA introdurrà per la prima volta il prossimo novembre.

Gruppi In-Season Tournament 2023

East Group A: Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Detroit Pistons

🏆 THE FULL EAST GROUP A SCHEDULE 🏆 East A group play tips off Friday, November 3rd at 7:00 PM ET! For more NBA In-Season Tournament info

➡️ https://t.co/MC7QUx0Bv9 pic.twitter.com/d3714ncd0o — NBA (@NBA) August 15, 2023

East Group B: Milwaukee Bucks, New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards, Charlotte Hornets

🏆 THE FULL EAST GROUP B SCHEDULE 🏆 East B group play tips off Friday, November 3rd at 7:30 PM ET! For more NBA In-Season Tournament info

➡️ https://t.co/MC7QUx0Bv9 pic.twitter.com/yyQ71rR2pJ — NBA (@NBA) August 15, 2023

East Group C: Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Orlando Magic

🏆 THE FULL EAST GROUP C SCHEDULE 🏆 East C group play tips off Friday, November 3rd at 8:00 PM ET! For more NBA In-Season Tournament info

➡️ https://t.co/MC7QUx0Bv9 pic.twitter.com/0pOTe6JvbI — NBA (@NBA) August 15, 2023

West Group A: Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, LA Lakers, Utah Jazz, Portland Trail Blazers

🏆 THE FULL WEST GROUP A SCHEDULE 🏆 West A group play tips off Friday, November 3rd at 10:00 PM ET! For more NBA In-Season Tournament info

➡️ https://t.co/MC7QUx0Bv9 pic.twitter.com/wdd9y3d09M — NBA (@NBA) August 15, 2023

West Group B: Denver Nuggets, LA Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Houston Rockets

🏆 THE FULL WEST GROUP B SCHEDULE 🏆 West B group play tips off Friday, November 3rd at 10:00 PM ET! For more NBA In-Season Tournament info

➡️ https://t.co/MC7QUx0Bv9 pic.twitter.com/ih1ugZglX1 — NBA (@NBA) August 15, 2023

West Group C: Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs

Full West group C In-Season Tournament schedule: pic.twitter.com/cxJNfFr8ka — Kendra Andrews (@kendra__andrews) August 15, 2023

Calendario In-Season Tournament 2023 con date e orari americani

Venerdì 3 novembre

Nov. 3 | New York vs. Milwaukee | East B | 7:30 p.m. | ESPN

Nov. 3 | Dallas vs. Denver | West B | 10 p.m. | ESPN

Nov. 3 | Cleveland vs. Indiana | East A | 7 p.m.

Nov. 3 | Washington vs. Miami | East B | 8 p.m.

Nov. 3 | Brooklyn vs. Chicago | East C | 8 p.m.

Nov. 3 | Golden State vs. Oklahoma City | West C | 8 p.m.

Nov. 3 | Memphis vs. Portland | West A | 10 p.m.

Venerdì 10 novembre

Nov. 10 | Brooklyn vs. Boston | East C | 7:30 p.m. | ESPN

Nov. 10 | L.A. Lakers vs. Phoenix | West A 10 p.m. | ESPN

Nov. 10 | Philadelphia vs. Detroit | East A | 7 p.m.

Nov. 10 | Charlotte vs. Washington | East B | 7 p.m.

Nov. 10 | New Orleans vs. Houston | West B | 8 p.m.

Nov. 10 | Utah vs. Memphis | West A | 8 p.m.

Nov. 10 | Minnesota vs. San Antonio | West C | 8 p.m.

Nov. 10 | LA Clippers vs. Dallas | West B | 8:30 p.m.

Nov. 10 | Oklahoma City vs. Sacramento | West C | 10 p.m.

Martedì 14 novembre

Nov. 14 | San Antonio vs. Oklahoma City | West C | 7:30 p.m. | TNT

Nov. 14 | LA Clippers vs. Denver | West B | 10 p.m. | TNT

Nov. 14 | Miami vs. Charlotte | East B | 7 p.m.

Nov. 14 | Atlanta vs. Detroit | East A | 7 p.m.

Nov. 14 | Indiana vs. Philadelphia | East A | 7 p.m.

Nov. 14 | Orlando vs. Brooklyn | East C | 7:30 p.m.

Nov. 14 | Dallas vs. New Orleans | West B | 8 p.m.

Nov. 14 | Portland vs. Utah | West A | 9 p.m.

Nov. 14 | Minnesota vs. Golden State | West C | 10 p.m.

Nov. 14 | Memphis vs. L.A. Lakers | West B | 10:30 p.m.

Venerdì 17 novembre

Nov. 17 | Philadelphia vs. Atlanta | East A | 7:30 p.m. | ESPN

Nov. 17 | Sacramento vs. San Antonio | West C 7:30 p.m. | ESPN

Nov. 17 | Phoenix vs. Utah | West A | 10 p.m. | ESPN

Nov. 17 | Milwaukee vs. Charlotte | East B | 7 p.m.

Nov. 17 | New York vs. Washington | East B | 7 p.m.

Nov. 17 | Detroit vs. Cleveland | East A | 7:30 p.m.

Nov. 17 | Boston vs. Toronto | East C | 7:30 p.m.

Nov. 17 | Orlando vs. Chicago | East C | 8 p.m.

Nov. 17 | Denver vs. New Orleans | West B | 8:30 p.m.

Nov. 17 | L.A. Lakers vs. Portland | West A | 10 p.m.

Nov. 17 | Houston vs. LA Clippers | West A | 10:30 p.m.

Martedì 21 novembre

Nov. 21 | Cleveland vs. Philadelphia | East A | 7:30 p.m. | TNT

Nov. 21 | Utah vs. L.A. Lakers | West B | 10 p.m. | TNT

Nov. 21 | Toronto vs. Orlando | East C | 7 p.m.

Nov. 21 | Indiana vs. Atlanta | East A | 7:30 p.m.

Nov. 21 | Portland vs. Phoenix | West A | 9 p.m.

Venerdì 24 novembre

Nov. 24 | Boston vs. Orlando | East C | 2:30 p.m. | NBA TV

Nov. 24 | Phoenix vs. Memphis | West A | 5 p.m. | NBA TV

Nov. 24 | Miami vs. New York | East B | 7:30 p.m. | ESPN

Nov. 24 | San Antonio vs. Golden State | West C | 10 p.m. | ESPN

Nov. 24 | Chicago vs. Toronto | East C | 7:30 p.m.

Nov. 24 | Detroit vs. Indiana | East A | 8 p.m.

Nov. 24 | Denver vs. Houston | West B | 8 p.m.

Nov. 24 | Washington vs. Milwaukee | East B | 8 p.m.

Nov. 24 | Sacramento vs. Minnesota | West C | 8 p.m.

Nov. 24 | New Orleans vs. LA Clippers | West A | 10:30 p.m.

Martedì 28 novembre

Nov. 28 | Milwaukee vs. Miami | East B | 7:30 p.m. | TNT

Nov. 28 | Golden State vs. Sacramento | West C | 10 p.m. | TNT

Nov. 28 | Chicago vs. Boston | East C | 7:30 p.m.

Nov. 28 | Toronto vs. Brooklyn | East C | 7:30 p.m.

Nov. 28 | Atlanta vs. Cleveland | East A | 7:30 p.m.

Nov. 28 | Charlotte vs. New York | East B | 7:30 p.m.

Nov. 28 | Oklahoma City vs. Minnesota | West C | 7 p.m.

Nov. 28 | Houston vs. Dallas | West B | 8:30 p.m.

Leggi anche:

Nicolas Batum all’ultima stagione in NBA: Giochi Parigi 2024, poi il ritiro

76ers, Philadelphia toglie Harden dal mercato NBA

NBA Cup, a Ferragosto la programmazione del torneo di metà stagione