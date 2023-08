Jamal Murray salta la FIBA World Cup: “Ho bisogno di riposo”

Jamal Murray si è ritirato dalla squadra canadese per la prossima FIBA World Cup, che inizierà nelle Filippine tra otto giorni. Lo ha annunciato ufficialmente la nazionale nordamericana. I motivi, spiegati dal play di Denver, sarebbero riconducibili alla necessità di un maggior tempo di recupero dopo la lunga stagione NBA.

“Quando sono arrivato al training camp, volevo vedere come il mio corpo avrebbe risposto dopo una stagione impegnativa e se sarei stato fisicamente in grado di competere al massimo livello richiesto per la Coppa del Mondo. Dopo essermi consultato con lo staff medico e la squadra, mi è sembrato necessario un ulteriore tempo di recupero e ho preso la difficile decisione di non partecipare al torneo”.

La decisione non è stata una sorpresa. Murray, infatti, non ha viaggiato con i canadesi per una serie di partite di riscaldamento in Europa nella scorsa settimana. “È ancora un mio sogno rappresentare il Canada alle Olimpiadi”, ha chiosato poi Murray. “Sosterrò la squadra in ogni momento “. Il Canada fa parte del difficile Gruppo H, in cui affronterà la Francia, il Libano e la Lettonia a Giacarta, in Indonesia.

