Mercato NBA, Brandon Ingram vuole un contratto da oltre 200 milioni: le ultime notizie

Brandon Ingram sembra ancora lontanissimo dal rinnovare il suo contratto con i New Orleans Pelicans. Ad oggi, infatti, il giocatore è legato da un ulteriore anno valevole per la stagione 2024-2025 e che chiamerà 36 milioni di dollari. Il fatto è che l’ala, ora, sta trattando l’estensione con i Pelicans, ma le parti sono davvero distanti. Il motivo? Per le richieste giudicate eccessive e fatte dal giocatore il quale vuole un quadriennale da oltre 210 milioni di dollari. Quasi la stessa cifra per la quale Paul George ha firmato con i Sixers.

Sixers che, per la cronaca, stavano monitorando anche la situazione di Brandon Ingram, come possibile “piano B” nel caso non fossero riusciti ad attirare l’ala dei Clippers. Anche i Kings erano una possibilità menzionata, ma da allora i californiani hanno chiuso con DeMar DeRozan. La preoccupazione è che i Pelicans avrebbero chiarito di non essere interessati a un prolungamento a quel prezzo, e nessun’altra squadra è visibilmente entusiasta di una simile cifra.

A questo punto, Ingram potrebbe addirittura decidere di non firmare alcun contratto, per testare quindi la free agency la prossima estate. Per arrivare ad un contratto vicino al massimale, però, servirà una stagione statisticamente rilevante. Infortuni a parte…

