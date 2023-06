Mercato NBA, James Harden esercita la player option con Phila e chiede la trade: le opzioni

James Harden in serata ha confermato di voler esercitare la sua player option da 35.6 milioni di dollari con i Philadelphia 76ers. L’intento della stella, però, non è quello di rimanere nella compagine di Joel Embiid. Ha infatti chiesto di essere scambiato. Harden, che compirà 34 anni ad agosto, nell’ultima regular season ha viaggiato con una media di 21 punti, 10.7 assist e 6.1 rimbalzi a partita.

Secondo alcuni report delle scorse settimane, Harden starebbe prendendo in seria considerazione un potenziale ritorno a Houston, ma ora – con la player option esercitata – lo scenario potrebbe cambiare poiché Phila ha necessità di ricevere le giuste contropartite per liberarsi del contratto del Barba. Adrian Wojnarowski, giornalista di ESPN, ha immediatamente riportato l’interesse concreto di Los Angeles Clippers e New York Knicks.

