Hall of Fame 2023, il discorso di Popovich: “Inimmaginabile. A 30 anni allenavo in Division III”

Nella serata delle stelle, si è aggiunto anche coach Gregg Popovich. L’allenatore dei San Antonio Spurs è stato introdotto ufficialmente nella NBA Hall of Fame 2023, ovviamente rendendosi protagonista di alcuni passaggi davvero divertenti durante il suo discorso di introduzione. Pop è partito dicendo ai suoi quattro beniamini presenti sul palco (Duncan, Parker, Ginobili e Robinson) di “prendere posto e stare zitti” mentre doveva parlare. Quindi ha ripetuto più volte la parola “inimmaginabile”, considerando da dov’era partita la sua carriera.

"This is unimaginable." Coach Pop on his induction into the @Hoophall 📺: The #23HoopClass Enshrinement is live on NBA TV pic.twitter.com/Jh3yggoww3 — NBA (@NBA) August 13, 2023

Ha ricordato che come giocatore dell’Air Force Academy, veniva espulso dagli allenamenti per il suo carattere esuberando (ha stimato una media di un allontanamento a settimana, ndr) ha detto, aggiungendo con un sorrisetto:

“So che ora sapete tutti che sono una persona totalmente matura”.

Poi, in un momento emozionale, si è chiesto come è arrivato fino a qua, ricordando i suoi inizi di carriera da allenatore: a 30 anni era coach dei Pomona-Pitzer Sagehens, squadra NCAA di Divion III. Fino ad arrivare a oggi, introdotto con pieno merito nella Hall of Fame della NBA. Su quella panchina ci è rimasto per ben 7 stagioni, prima di essere assunto da Larry Brown come assistant coach a Kansas. Il resto, poi, è storia.

Divertente anche il passaggio su Tony Parker. Popovich ha spiegato come è riuscito a farlo diventare uno dei play più forti della sua gestione:

“Semplice. Gli chiedevo di essere perfetto. Se dovessi allenarlo ora, credo mi metterebbero in manette”.

Una dichiarazione che spiega anche come siano cambiati i tempi ed i giocatori. L’altro passaggio emozionale, riguarda la famiglia:

“Ho una famiglia. La gente pensa che io faccia solo basket. Ma il basket non ci ama. Non ricordo che mi abbia mai detto: ‘Ti amo, Pop’.”

E giù le nuove risate, prima degli occhi luccicanti mentre Popovich parla di sua famiglia.

Coach Pop on his family 🧡 📺: The #23HoopClass Enshrinement is live on NBA TV pic.twitter.com/7ZV9JuGGtG — NBA (@NBA) August 13, 2023

