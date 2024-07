Mercato NBA, Kyle Lowry rimane ai Philadelphia 76ers

I Sixers continuano a fare buone cose nella costruzione del proprio roster per la prossima stagione. Dopo essersi assicurati l’arrivo di una terza superstar con Paul George per formare un “Big Three” degno di questo nome, ora la franchigia si sta concentrando sul completare il resto delle rotazioni. Ci sono stati in particolare gli arrivi di Eric Gordon, Andre Drummond e Caleb Martin, così come l’estensione di Kelly Oubre Jr.

Nella giornata di ieri è toccato a Kyle Lowry rimettersi in carreggiata: la storia tra il playmaker e i Sixers è unica, visto che il giocatore ha spesso parlato del suo amore per la città da cui proviene, finendo per realizzare il suo sogno di giocare al Wells Fargo Center lo scorso febbraio. Se la storia di questa stagione 2023/24 non si è conclusa come sperava con un’eliminazione al primo turno dei playoff, Kyle Lowry avrà comunque l’opportunità di continuare l’avventura con Philly. Attraverso un video sul suo account Instagram, il play ha ufficializzato la notizia del suo prolungamento.

Sarà un contratto di un anno per il minimo salariale, ovvero 3.3 milioni di dollari. A 38 anni sarà il sostituto di Tyrese Maxey.

