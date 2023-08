Mondiali FIBA 2023, Walker Kessler cerca conferme all’esordio con Team USA

Walker Kessler è stato uno dei rookie NBA più sorprendenti dell’annata 2022-2023. Dal premio di Rookie of the Month a febbraio fino al podio nelle nomination per il Rookie dell’Anno e l’inserimento nel primo quintetto delle matricole ne abbiamo seguito l’ascesa su queste pagine grazie alla nostra Rookie Ladder.

Ora per l’ex Auburn si profila una sfida ancora più esaltante, vista la chiamata ricevuta da Team USA per far parte della selezione che parteciperà al Mondiale FIBA 2023. Il lungo degli Utah Jazz ha parlato a The Athletic della sua offseason e delle ambizioni maturate.

La preparazione fisica e mentale di Walker Kessler

Ecco un passaggio delle sue dichiarazioni:

“Ho dedicato buona parte dell’offseason a cercare di mettere su massa e guadagnare forza [muscolare]. È stato un lavoro duro ma sono entusiasta di essere nella condizione di far la differenza sul campo da gioco. Amo stare in sala pesi e lavorare sul mio corpo. Sono davvero felice e grato di far parte di Team USA. Il livello di talento a roster sarà pazzesco, proverò ad apprendere il più possibile per far sì che quest’esperienza mi aiuti a migliorare sotto ogni punto di vista.”

Team USA debutterà contro la Nuova Zelanda nel girone C della Coppa del Mondo FIBA 2023 il prossimo 26 agosto, alle 14:40 ora italiana.

