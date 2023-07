Simone Fontecchio: “Il mio obiettivo è giocare in NBA a lungo. Qui ho realizzato il mio sogno”

Simone Fontecchio ha vissuto la sua prima stagione in NBA con la maglia degli Utah Jazz, tra alti e bassi. L’italiano ha chiuso l’annata negli States viaggiando con una media di 6.3 punti e 1.7 rimbalzi, tirando con il 36.9% dal campo e il 33% da dietro l’arco. Numeri che possono essere migliori nella prossima stagione, nella quale Fontecchio pensa e spera di avere più spazio. In una intervista rilasciata ai microfoni di Sky, il classe 1995 ha parlato in questa maniera di quanto fatto:

Poi, un accenno su cosa deve migliorare per ritagliarsi un ruolo ancor più importante all’interno del roster di Utah:

Quindi, il racconto del suo percorso e del momento in cui ha capito di poter essere un giocatore che poteva ambire alla NBA:

“Già durante le Olimpiadi. Ho realizzato realmente di esserci nella gara contro Houston, quando ho segnato i miei primi punti. Lì ho capito che il sogno – un sogno che non potevo neppure permettermi di sognare, da bambino – era finalmente reale. In quel momento mi sono fermato un attimo e mi sono detto: ‘Goditelo!’. Come obiettivo mi sono posto quello di avere una carriera lunga in NBA ma se anche dovesse finire per essere breve tornare in Europa non sarebbe assolutamente una bocciatura, come dimostrano i successi, anche recenti, di Nicolò [Melli] e Gigi [Datome], due giocatori che per me, per valore, sono due giocatori NBA.”