Questa notte sono stati annunciati i giocatori della prima squadra NBA All-Rookie della stagione: ci sono Paolo Banchero, già vincitore del premio ROY, e il centro degli Utah Jazz Walker Kessler. Nei prossimi giorni verranno annunciate anche la All-Defensive Team, le All-NBA e giovedì verra consegnato il premio Teammate of the Year.

Da Banchero a Ivey: ecco le NBA All-Rookie Team

I giocatori presenti nell’NBA All-Rookie First Team sono Paolo Banchero, stella degli Orlando Magic e Rookie of the Year di questa stagione: l’italo-americano ha registrato una media di 20 punti di media, 6.9 rimbalzi e 3.7 assist. Ci anche Walker Kessler, giovane promessa degli Utah Jazz, e Jalen Williams di OKC, entrambi finalisti con Banchero per il ROY.

A questi tre si aggiungono Bennedict Mathurin degli Indiana Pacers e Keegan Murray, giocatore dei Sacramento Kings: il primo – sesta scelta assoluta nello scorso Draft – ha registrato 16.7 punti di media a partita, mentre Murray ha aiutato la sua squadra a raggiungere i Playoff dopo una lunga assenza di ben 17 anni.

Nell’NBA All-Rookie Second Team, invece, troviamo Jalen Duran e Jaden Ivey dei Detroit Pistons, Tari Eason e Jabari Smith Jr. degli Houston Rockets e Jeremy Sochan, giovane promessa dei San Antonio Spurs.

Nei prossimi giorni verranno nominate la All-Defense Team, la squadra All-NBA e verrà assegnato il premio Teammate of the Year.

