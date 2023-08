Margot Robbie indossa la canotta di Kawhi Leonard: il SMM dei Clippers incalza

Il periodo di inattività delle franchigie NBA rende questa fase dell’offseason piuttosto interlocutoria. Tuttavia, i reparti social e marketing delle squadre non perdono occasione per tenere coinvolti follower e fan sulle varie piattaforme. Il social media manager dei Clippers ha colto uno spunto per così dire “cinematografico” rilanciando una foto di Margot Robbie circolata in rete dove l’attrice – protagonista del film già cult Barbie –indossa la canotta di Kawhi Leonard. A quel punto era quasi naturale l’ accostamento con un altro blockbuster ora nelle sale. Nella didascalia del post il SMM incalza Cillian Murphy, a sua volta protagonista di Oppenheimer, chiedendo una replica: “Fai la tua mossa”. Sarà derby Lakers Clippers? Alle pendici di Hollywood di cinema se ne intendono.

Your move, Cillian Murphy 👀 https://t.co/90akFUhZeu — LA Clippers (@LAClippers) August 5, 2023

