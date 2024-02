NBA, LeBron James out contro i Jazz per problemi alla caviglia

LeBron James non giocherà mercoledì notte nel back-to-back contro gli Utah Jazz. Dopo la vittoria arrivata poche ore fa da parte dei suoi Los Angeles Lakers per 125-111 sui Detroit Pistons, il nativo di Akron ha deciso di prendersi una partita di riposo a causa di un forte dolore alla caviglia sinistra. Sarà la settima partita ai box per James in questa stagione.

La W dei Lakers su Detroit ha peraltro portato il loro record a 29-26: è la prima volta dal 18 dicembre che i gialloviola sono tre partite sopra il 50% di vittorie. E la spiegazione del loro cambio di rotta sembra semplice secondo quanto sostiene LeBron James – il quale ha chiuso la sua prestazione con 25 punti e 9/15 al tiro:

“In attacco, ci passiamo la palla e siamo tutti coinvolti. Tutti hanno avuto un buon ritmo. E poi in difesa abbiamo tenuto duro e approfittato della presenza del Difensore dell’anno (in riferimento ad Anthony Davis, ndr). Stiamo giocando una buona pallacanestro.”

Dal canto suo, AD ha detto che per lui non è importante vincere il premio di miglior difensore dell’anno:

“Sento che avrei dovuto vincerlo un paio di volte ma non l’ho fatto, quindi, voglio dire, a questo punto, voglio solo vincere le partite e continuare a fare il mio in difesa. Se un giorno vincerò questo riconoscimento, allora sarà ovviamente emozionante per me. Però non ci penso più di tanto.”

Leggi Anche:

NBA, Orlando ritira la maglia numero 32 di Shaquille O’Neal

Mercato NBA, i Phoenix Suns firmano Thaddeus Young