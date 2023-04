NBA, resi noti i finalisti di ogni categoria: dall’MVP al MIP, fino al Rookie of The Year

La NBA nella notte ha reso noti i finalisti per ogni categoria di premi. Per quanto riguarda il titolo di MVP della regular season, dobbiamo segnalare la presenza – per il secondo anno consecutivo – di Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid e Nikola Jokic. Sia Antetokounmpo che Jokic hanno già vinto il premio due volte, ma Embiid è il favorito in questa stagione . Occhio invece ad altre categorie più equilibrate, inclusa la nuova premiazione riguardo l’NBA Clutch Player of the Year. Ecco i finalisti per ogni premio, tutti in ordine alfabetico per cognome:

MVP

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

Joel Embiid, Philadelphia 76ers

Nikola Jokic, Denver Nuggets

Difensore dell’anno (DPOY)

Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies

Brook Lopez , Milwaukee Bucks

Evan Mobley , Cleveland Cavaliers

Rookie dell’anno (ROTY)

Paolo Banchero , Orlando Magic

Walker Kessler , Utah Jazz

Jalen Williams , Oklahoma City Thunder

Giocatore più migliorato (MIP)

Jalen Brunson , New York Knicks

Shai Gilgeous-Alexander , Oklahoma City Thunder

Lauri Markkanen , Utah Jazz

Sesto uomo dell’anno

Malcolm Brogdon , Boston Celtics

Bobby Portis Jr., Milwaukee Bucks

Immanuel Quickley , New York Knicks

Clutch Player of The Year (CPTY)

Jimmy Butler , Miami Heat

DeMar DeRozan , Chicago Bulls

De’Aaron Fox , Sacramento Kings

Allenatore dell’anno

Mike Brown, Sacramento Kings

Mark Daigneault, Oklahoma City Thunder

Joe Mazzulla, Boston Celtics