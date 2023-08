NBA, Rick Carlisle parla dei suoi ex Mavs: “Luka Doncic vincerà l’MVP”

Rick Carlisle occupa un ruolo fondamentale nella storia dei Dallas Mavericks. Ha guidato la squadra texana per tredici stagioni, e con lui i Mavs hanno vinto l’unico anello della storia della franchigia nel 2011. Per questo anche i Mavs hanno un posto importante nel cuore di Rick Carlisle, che si trovava a Dallas come ospite del camp di Myles Turner, e ha parlato della sua ex squadra. Carlisle ha detto a DallasBasketball.com che i Mavs si sono mossi molto bene sul mercato, e le sue aspettative su Luka Doncic e Kyrie Irving sono altissime:

“Penso che Luka vincerà l’MVP quest’anno. E penso che lui e Kyrie giocheranno molto bene insieme. Credo che i Mavericks abbiano avuto un’ottima offseason, hanno fatto molte buone mosse e un grande Draft. Sono sicuro che [Doncic] stia facendo tutte le cose giuste per lui, ormai è sul punto di diventare il miglior giocatore di pallacanestro al mondo. Si trova a quel livello, e penso che vincerà l’MVP”

Carlisle aveva già partecipato al camp di Myles Turner lo scorso anno, e aveva avuto modo di apprezzare l’impegno del suo giocatore. Questa estate ha frequentato diversi camp dei giocatori dei Pacers, e ha detto:

“La cosa davvero speciale riguardo questo camp è che Myles Turner è davvero impegnato in tutti gli aspetti. Si trova in tutti gli allenamenti, gioca con i ragazzi in partite competitive. Non è solo un camp di pallacanestro, si impegnano tanti aspetti importanti per la vita dei ragazzi. Parla molto di quale persona bisogni diventare: integrità, fiducia e altre cose che sono importanti per vivere”

Ad agosto Carlisle andrà poi a Springfield, Massachusetts, per presenziare l’inserimento di Dirk Nowitzki nella Hall of Fame. Carlisle ha parlato così della sua ex stella:

“Non vedo l’ora di partecipare alla cerimonia della Hall of Fame. Sarò lì per l’intero weekend e a tutti gli eventi. E’ la grande celebrazione della carriera di Dirk, uno dei più grandi giocatori della storia. E’ senza dubbio uno dei migliori di sempre. Vive ancora a Dallas e questo mostra il suo legame con la città, i tifosi, Mark Cuban e tutti coloro che sono legati a questa franchigia. E’ una persona molto speciale. Sono stato fortunato ad averlo con me per 11 anni e non lo scambierei per nessuno al mondo”

