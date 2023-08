NBA, grave infortunio per Montrezl Harrell

Arrivano bruttissime notizie in casa Philadelphia 76ers. Durante un allenamento individuale, il lungo Montrezl Harrell si è gravemente infortunato al ginocchio destro. Secondo quanto riportato da The Athletic, il ginocchio di Harrell si era gonfiato, e la squadra ha voluto approfondire con degli esami medici. La prima risonanza magnetica ha evidenziato delle lesioni al legamento crociato anteriore e al menisco. E’ un brutta notizia per la squadra e soprattutto per il giocatore, i cui tempi di recupero sono ancora ignoti.

Nella scorsa stagione Harrell ha giocato 57 partite con i Sixers, con una media di 5.6 punti e 2.8 rimbalzi in dodici minuti di utilizzo sul parquet. I suoi numeri, complici anche gli anni che avanzano (29), erano i peggiori dall’esordio in NBA. E nelle gerarchie era stato pian piano scalzato da Paul Reed come backup del centro titolare e MVP della lega Joel Embiid. In questa offseason il front office lo ha riconfermato nel roster di Philadelphia, e meno di un mese fa ha firmato un contratto annuale da 2.8 milioni di dollari. Secondo i piani della franchigia, doveva formare il reparto dei lunghi della squadra insieme a Embiid, Reed e il nuovo innesto Mo Bamba.

Vista l’entità dell’infortunio, è molto probabile che Harrell sarà costretto a saltare tutta la prossima stagione. Un problema fisico di questo tipo non si supera facilmente, e il lungo dei Sixers ci metterà parecchio tempo a tornare al 100% della condizione.

Per i Sixers, questo è, in ordine cronologico, solo l’ultimo dei problemi di un’estate molto lunga. Dalla richiesta di scambio di James Harden alle pressioni di Joel Embiid per avere una squadra pronta a competere per un anello, le preoccupazioni di Daryl Morey e del front office sono parecchie. Il prossimo anno ci sarà Nick Nurse alla guida della squadra, che al momento non è però tra le favorite della Eastern Conference.

