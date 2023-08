NBA, Anthony Edwards cambia numero: vestirà la 5

Anthony Edwards ha deciso di cambiare il suo numero di maglia. Non vestirà più la numero 1, che aveva scelto dopo il Draft 2020. Ha deciso di ritornare alla 5, lo stesso numero che ha già vestito in high school, college e AAU. Lo ha annunciato in un’intervista con Shams Charania, in cui ha poi parlato anche della prossima stagione e delle aspettative di Minnesota. Ha iniziato proprio con la notizia del suo numero di maglia:

“Voglio far sapere ai tifosi dei Wolves che cambierò il mio numero di maglia dall’1 al 5 la prossima stagione. Il 5 è stato sempre il mio numero, in high school, college e AAU. Al momento del Draft era già preso da un mio compagno di squadra, e quindi ho dovuto aspettare che si liberasse. Sicuramente giocherò meglio con la 5. Sarò un giocatore completamente diverso. Sarò ancora più atletico, farò molte più schiacciate e raggiungerò un livello più alto perché ho finalmente il mio numero” https://twitter.com/ShamsCharania/status/1686375970071330816?s=20

Edwards ha poi commentato il suo rinnovo, arrivato in estate, da 260 milioni di dollari:

“E’ stato qualcosa di fantastico. Mi sembra che il mio futuro sia iniziato nel momento in cui ho firmato il contratto, e sono eccitato per cosa mi aspetta”

La stella di Minnesota ha poi detto il suo pensiero sulla leadership nello spogliatoio:

“Lo faccio attraverso le mie azioni. Lavori ogni giorno, in palestra e sul campo davanti ai tuoi compagni. Se dai tutto quello che hai per vincere le partite, i compagni ti rispetteranno. Noi ci vogliamo molto bene, ed è fondamentale”

Edwards ha concluso parlando degli obiettivi di Minnesota nella prossima stagione:

“Penso solo alla squadra, i risultati individuali arrivano quando giochi bene di squadra. Quest’anno vogliamo arrivare a 50 vittorie, vogliamo KAT a livello MVP, vogliamo che Jaden [McDaniels] diventi il miglior 3&D della lega, anche se è molto di più di un 3&D. Vogliamo che Rudy [Gobert] sia il Difensore dell’anno, e sono tutti aspetti fondamentali per avere una buona annata. Quest’anno saremo molto, molto migliori. Abbiamo lavorato tanto, e faremo paura”

