Devonte’ Graham sospeso per due partite dalla NBA

La NBA ha annunciato ieri la decisione di sospendere per due partite Devonte’ Graham. Il giocatore degli Spurs salterà le prime due partite di regular season della prossima stagione, per le quali non percepirà il suo stipendio, dopo che nel luglio 2022 era colpevole di guida in stato di ebbrezza.

La polizia aveva fermato Graham che guidava a 63 miglia orarie in una zona in cui c’era il limite di 40. Secondo quanto dichiarato nella denuncia, il giocatore era sembrato in stato confusionale ed era stato portato in custodia al Wake County Detention Center. Qui si era sottoposto al test del palloncino, e aveva un tasso alcolemico di 0,11 (il limite per la guida era di 0,08).

Devonte’ Graham è arrivato agli Spurs nella trade deadline 2023, coinvolto in uno scambio che lo ha portato – insieme a quattro scelte al secondo giro – dai Pelicans agli Spurs in cambio di Josh Richardson. Il giorno successivo allo scambio ha fatto il suo debutto con San Antonio, facendo registrare il suo season high con 31 punti segnati. Ha concluso la stagione regolare con venti partite giocate, di cui otto da titolare, viaggiando a una media di 13 punti e quattro assist.

Gli Spurs sono in piena ricostruzione, e Devonte’ Graham inizierà la prossima stagione con la maglia neroargento di San Antonio. Al momento ha un ancora un contratto biennale da 24 milioni di dollari, che aveva firmato arrivando da Charlotte a New Orleans. Lo scorso anno aveva faticato con la maglia dei Pelicans. San Antonio gli ha dato fiducia e minuti in campo, e Graham li ha ripagati giocando una buona pallacanestro. E’ un giocatore che può dare un buon impatto soprattutto nella metà campo offensiva e in uscita dalla panchina.

