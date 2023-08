L’ex NBA Nikola Mirotic è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano

Nella giornata in cui l’interessamento dell’Olimpia per lo svincolato John Wall è stato smentito a gran voce da diverse fonti autorevoli, Milano piazza un colpo di mercato da antologia: dalla Spagna arriva Nikola Mirotic.

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo fino al 2026 con Nikola Mirotic ⚪️🔴 Benvenuto a Milano ➡️ https://t.co/ZuC9NOaJ6U

Welcome to Milan ➡️ https://t.co/fcctwJz7Wp#insieme #trentatre #nikolamirotic pic.twitter.com/K8JJa9os9R — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) August 3, 2023

Come riportato dai canali ufficiali della squadra meneghina, il lungo di origine montenegrina ha firmato fino al 2026.

Di seguito, le parole di un Giorgio Armani comprensibilmente entusiasta:

“Quando si è manifestata la possibilità di portare Nikola Mirotic a Milano, io e Leo Dell’Orco ci siamo detti che avremmo dovuto fare tutto il possibile, pur rispettando i nostri principi, per trasformare questa opportunità in realtà. Mirotic è un campione di provate qualità e una persona speciale. Siamo riusciti a conquistarlo grazie alla credibilità che in questi anni abbiamo costruito con il grande lavoro svolto tutti insieme dentro e fuori del campo. Portarlo all’Olimpia è un regalo che i nostri tifosi apprezzeranno ed è una grande opportunità per tutta la squadra. Siamo anche convinti che Mirotic si sentirà a casa qui con noi e, come altri campioni prima di lui, sarà felice di aver scelto Milano”.

Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, Mirotic ha debuttato in NBA nella stagione 2014-2015 con la maglia dei Chicago Bulls. Nelle cinque stagioni trascorse oltreoceano, il lungo ha mantenuto una media di 12.3 punti, 5.9 rimbalzi e 1.3 assist a partita, dando prova di grande duttilità e di una balistica eccezionale. Tornato in Spagna nel 2019, con il Barcellona ha dominato sia in Liga ACB che in Eurolega, affermandosi come uno dei primi cinque giocatori attivi nel nostro continente.

