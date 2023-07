Non solo NBA, Team USA comunica i nomi del Select Team

La nazionale degli Stati Uniti ha comunicato i nomi dei 14 giocatori che faranno parte del Select Team. Il Select Team è la speciale compagine che parteciperà al training camp per far allenare il Team USA, che poi effettivamente parteciperà al Mondiale. Il Select Team serve inoltre come rampa di lancio per giovani che sono da poco in NBA. La squadra è piena di talenti scelti negli ultimi Draft, e sarà allenata da Jamahl Mosley, head coach degli Orlando Magic.

La stella della squadra sarà Cade Cunningham. La prima scelta assoluta del Draft 2021 ha saltato quasi tutta l’ultima stagione con i Detroit Pistons, e farà il suo ritorno al training camp di Las Vegas. Insieme a lui ci saranno anche Chet Holmgren – che dopo un anno passato in infermeria è finalmente pronto a fare il suo debutto in NBA – e il suo compagno di squadra Jalen Williams.

Completano la squadra altri giocatori giovani. Della classe 2022, sono stati convocati nel Select Team Keegan Murray dei Kings, tra le rivelazioni dell’ultima stagione, e Jalen Duren dei Pistons. Tra i giocatori al terzo anno di NBA troviamo Trey Murphy ed Herb Jones (Pelicans), Jalen Green (Rockets) e Quentin Grimes (Knicks). Faranno parte della squadra anche i più esperti Payton Pritchard (Celtics), e il lungo di Minnesota Naz Reid.

Insieme ai giocatori NBA, faranno parte del Select Team anche alcuni dei giocatori che hanno vestito la maglia di Team USA durante le finestre di qualificazione ai Mondiali. Sono i due veterani NBA Langston Galloway e John Jenkins e l’ex giocatore della G League Ignite Eric Mika. Per loro si tratta di uno spazio importante per mettersi in mostra, perché a Las Vegas saranno parecchi gli scout presenti.

