Mondiali Fiba 2023, Gilbert Arenas parla di Team USA: “E’ una squadra scarsa”

Mancano ormai poche settimane all’inizio dei prossimi Mondiali di pallacanestro, che andranno in scena in Giappone, Filippine e Indonesia a partire dal 25 agosto. Negli Stati Uniti questa competizione è meno sentita delle Olimpiadi, ma non mancano già le critiche per la composizione della squadra. Durante una puntata del suo podcast, anche Gilbert Arenas ha disapprovato il Team USA. Mentre era ospite Trae Young, che non sarà ai Mondiali, l’ex giocatore NBA ha detto:

“Vedete la lista dei giocatori, è una squadra molto scarsa. Mi dispiace dirlo. Sono contento per i giocatori che ne fanno parte, è bello farne parte soprattutto per alcuni di loro. Alcuni probabilmente non sono neanche titolari nelle loro squadre, non lo so e non voglio neanche controllarlo. Perché certe volte è davvero imbarazzante avere delle stelle che voglio partecipare, e rispondere che non sono giusti per l’idea di squadra che vuoi avere. Come fa ad ambientarsi quel giocatore se non gli dai una c***o di possibilità”

Gilbert Arenas si riferiva probabilmente a Trae Young, che era ospite del podcast mentre Arenas diceva queste parole. Dopo il giocatore degli Atlanta Hawks ha detto di aver desiderato di giocare i prossimi Mondiali con Team USA, ma non è stato chiamato dalla squadra:

“Voglio certamente giocare con Team USA, l’ho già detto anche in passato. Io voglio farlo, ma sono loro che devono chiamarmi. Vorrei molto giocare con gli altri ragazzi, mettere di più in mostra le mie doti di playmaking e nel passaggio, senza dover per forza segnare. Vorrei solo essere lì al momento del bisogno. Sarei molto felice: rispetto gli altri ragazzi e gli allenatori, so che bisogna aspettare il proprio turno ma so anche che dovrei essere lì”

Leggi anche:

NBA, Scoot Henderson è sicuro: “Vincerò il Rookie of the Year”

NBA, Kawhi Leonard sarà pronto per l’inizio del training camp

Chris Paul arriva ai Golden State Warriors. Steve Kerr: “Uno dei migliori di sempre”