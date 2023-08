NBA, Shams Charania: “Miami sta preparando un’offerta di 3 o 4 prime scelte per Damian Lillard”

Il nome più caldo dell’estate continua ad essere quello di Damian Lillard. Il front office dei Blazers e il numero 0 stanno lavorando per trovare uno scambio che più soddisfa le richieste di entrambe le parti.

E’ da ormai due mesi che il nome di Lillard viene affiancato ai Miami Heat: proprio la Florida sembrerebbe essere la meta preferita di Dame, dove si unirebbe a Jimmy Butler, per cercare di portare un titolo che a Miami manca ormai dal 2013.

I Miami Heat, d’altro canto, sembrano essere l’unica squadra capace di proporre un’offerta in grado di accontentare le richieste dei Portland Trail Blazers.

Shams Charania, famoso insider di The Athletic, ha parlato proprio degli ultimi movimenti in casa Heat:

“Anche a Portland sanno che Lillard non ha cambiato idea, il suo obiettivo è quello di giocare per Miami. A questo punto è compito di Portland trovare un affare per Lillard. […] Mi è stato detto che gli Heat stanno preparando un pacchetto composto da 3 o 4 prime scelte, seconde scelte e un giovane… i Blazers accetteranno un pacchetto del genere? Miami sarà più forte dopo la trade? Ci sono squadre che prenderebbero Lillard senza la certezza che voglia giocare per loro?”

Dopo tante chiacchiere, gli Heat sembrano seriamente intenzionati a portare Damian Lillard a Miami.

Il giovane di cui si parla è sicuramente uno fra Tyler Herro e Duncan Robinson, entrambi legati a Miami con dei contratti non certo economici.

On @TheRally, the latest surrounding Damian Lillard and the potential offer the Miami Heat have been preparing with 3-to-4 first-round picks: pic.twitter.com/GjyaYOOEbF

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 31, 2023