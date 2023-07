Chi sono i giocatori NBA più pagati nella stagione 2023/2024

Chi sono i giocatori NBA più pagati per la prossima stagione? Non è difficile andare a fare dei nomi. Partiamo dal giocatore più pagato in assoluto nel 2023/2024: si tratta di Stephen Curry e andrà a guadagnare la bellezza di quasi 52 milioni di dollari. Dietro di lui, ecco Kevin Durant a quota 47.65 milioni. In terza posizione, a pari merito, troviamo Nikola Jokic, LeBron James e Joel Embiid: il trio si porterà a casa più di 47 milioni. Quindi, in sesta piazza ecco Bradley Beal. Segnaliamo, in ventesima posizione, Ben Simmons che grazie al suo ultimo contratto firmato, nel 2023/2024 vedrà il suo conto in banca gonfiarsi di quasi 38 milioni di dollari. Non proprio un affare per i Brooklyn Nets che non lo hanno quasi mai visto in campo.

I giocatori NBA più pagati per la stagione 2023/2024: la lista completa

1. Stephen Curry: $51,915,615

2. Kevin Durant: $47,649,433

3. Nikola Jokic: $47,607,350

3. LeBron James: $47,607,350

3. Joel Embiid: $47,607,350

6. Bradley Beal: $46,741,590

7. Paul George: $45,640,084

7. Kawhi Leonard: $45,640,084

7. Giannis Antetokounmpo: $45,640,084

7. Damian Lillard: $45,640,084

11. Jimmy Butler: $45,183,960

12. Klay Thompson: $43,219,440

13. Rudy Gobert: $41,000,000

14. Fred VanVleet: $40,806,300

15. Anthony Davis: $40,600,080

16. Trae Young: $40,064,220

16. Zach LaVine: $40,064,220

16. Luka Doncic: $40,064,220

19. Tobias Harris: $39,270,150

20. Ben Simmons: $37,893,408

20. Pascal Siakam: $37,893,408

22. Kyrie Irving: $37,037,037

23. Jrue Holiday: $36,861,707

24. Karl-Anthony Towns: $36,016,200

24. Devin Booker: $36,016,200

24. Kristaps Porzingis: $36,016,200

27. CJ McCollum: $35,802,469

28. James Harden: $35,640,000