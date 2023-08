NBA, nuovo nome per l’arena dei San Antonio Spurs

I San Antonio Spurs hanno annunciato il nuovo nome della loro arena. Dopo oltre 15 anni, l’AT&T Center cambierà nome, diventando il Frost Bank Center. Diverse fonti hanno annunciato questa notizia nel corso degli ultimi giorni. Manca però ancora la conferma da parte della franchigia, il cui annuncio dovrebbe arrivare “nel corso della settimana”, secondo News 4 San Antonio.

Secondo le fonti, i San Antonio Spurs giocheranno nel “nuovo” Frost Bank Center già a partire dalla preseason. L’accordo della franchigia con AT&T, grandissima società di Dallas che si occupa di telefonia, era terminato nel 2021. Dalla prossima stagione subentrerà un nuovo sponsor, la Frost Bank. Si tratta di una banca texana che ha la sua sede principale proprio nella città di San Antonio. Non è la prima volta che la banca si lega alla squadra di pallacanestro della città. Frost Bank era già sponsor quando gli Spurs si trovavano in ABA e si chiamavano Dallas Chaparrals. In epoca più recente, Frost Bank aveva il suo logo sulla divisa di casa nel 2018.

Gli Spurs giocano nella stessa arena dal 2002, dove hanno vinto quattro dei cinque titoli della storia della franchigia. Inizialmente si chiamava SBC Center. Quando l’azienda SBC Communications cambiò il nome in AT&T, anche l’arena lo fece. Nel gennaio 2006 gli Spurs giocarono la loro prima partita all’AT&T Center, un nome che è arrivato fino a oggi.

Per gli Spurs inizia un’epoca di grandi cambiamenti. Nella ricostruzione simboleggiata dalla prima stella assoluta Wembanyama, anche l’arena avrà un nome nuovo. Dopo qualche anno difficile, la squadra più vincente dell’inizio terzo millennio è pronta a riprendersi il suo ruolo nella lega.

Leggi anche:

NBA, Anthony Edwards cambia numero: vestirà la 5

Shams Charania: “Miami sta preparando un’offerta di 3 o 4 prime scelte per Damian Lillard”

NBA, Dwyane Wade su Tatum: “Non ha ancora vinto un titolo? Tutti abbiamo sfide nella vita”