NBA, J.J. Redick: “Il più grande ‘what if’ della storia? Luka Doncic ai Suns”

All’interno dell’ultima puntata del suo ormai celebre podcast ‘The Old Man and The Three‘, J.J. Redick ha parlato dei più grandi ‘what if’ nella storia della NBA.

Di solito si pensa sempre a cosa sarebbe successo se i Blazers avessero scelto una guardia di North Carolina al posto di Sam Bowie con la seconda chiamata del Draft 1984. La coppia Drexler-Jordan avrebbe molto probabilmente portato in Oregon diversi titoli e i Bulls sarebbero rimasti nella loro mediocrità di inizio anni ’80.

Secondo l’ex Sixers, però, troppo spesso ci si dimentica del Draft 2018:

“E se i Suns avessero scelto Luka? Non se ne parla mai abbastanza perché siamo abituati ad insultare i Sacramento Kings. Capisco per quale motivo hanno scelto Ayton, davvero, ma si… è un grande ‘what if'”

La coppia Doncic-Booker avrebbe avuto sicuramente pochi rivali, ma la scelta di Phoenix rimane comunque comprensibile considerando ciò di cui avevano bisogno in quel momento.

“E i Bucks… se i Bucks avessero detto ‘Ok, prendiamo Curry invece di Monta Ellis'”

Nel 2012 uno Stephen Curry martoriato dai problemi alla caviglia stava per essere scambiato con direzione Milwaukee all’interno di una trade che avrebbe portato Andrew Bogut in California. La trade andò in porto comunque, ma il front office dei Bucks, preoccupato della precarietà fisica di Curry, scelse di portare in Wisconsin Monta Ellis al suo posto.

La coppia Curry-Antetokounmpo – con quest’ultimo scelto solamente un anno dopo con la 15esima chiamata – sarebbe stata inarrestabile per qualsiasi squadra sul pianeta Terra.

Leggi anche:

NBA, Dwyane Wade su Tatum: “Non ha ancora vinto un titolo? Tutti abbiamo sfide nella vita”

Chi sono i giocatori NBA più pagati nella stagione 2023/2024

Stephen Curry rivela i 3 difensori più forti sfidati in NBA