NBA, Dwyane Wade su Tatum: “Non ha ancora vinto un titolo? Tutti abbiamo sfide nella vita”

I Miami Heat e i Boston Celtics sono due delle principali franchigie della NBA e condividono oggi una delle rivalità più intense della lega. Recentemente le due compagini si sono scontrate nelle finali di Eastern Conference, dando vita ad una serie conclusasi solo in gara-7. Possiamo anche tornare ai tempi di LeBron James-Wade-Bosh contro Garnett-Allen-Pierce, per mettere altro pepe. Ciò non significa che non ci sia rispetto reciproco. Il gioco riconosce il gioco, come si suol dire. Tesi confermata anche dalle recenti dichiarazioni di Dwyane Wade ai microfoni di Sports Illustrated. Il 13 volte All-Star ha parlato di Jayson Tatum, tessendo le sue lodi per quanto visto fino ad oggi:

“È uno dei miei giocatori preferiti nella NBA. È una delle mie persone preferite nell’NBA con cui comunicare e con cui parlare, con cui fare qualsiasi cosa… voglio vederlo fare bene”.

Wade su Tatum: “Vuole vincere il titolo ma deve avere pazienza”

Wade e Tatum si sono scontrati per una sola stagione in NBA. A quel tempo, Tatum stava ancora trovando il suo posto all’interno della Lega, ma faceva già intravedere qualche lampo di classe. Da allora, lui e Jaylen Brown sono cresciuti e hanno contribuito a portare i Celtics ai Playoff in diverse situazioni. Tuttavia, Boston non ha ancora vinto un titolo con quella coppia di giocatori. Wade ha detto a SI che non è preoccupato del futuro di Boston e che crede che Tatum abbia la mentalità giusta per usare la sfida come motivazione:

“Il prossimo step è presentarsi l’anno prossimo e rifare tutto da capo. Testa alta, continua a prendersi le proprie responsabilità e imparare dall’esperienza in campo. Penso che sia una sfida. Abbiamo sfide nella vita da dover affrontare. In questo momento sta affrontando una sfida. È riuscito a venire fuori tra i migliori di questo gioco, ma non ha ancora avuto il successo che vuole. Lui vuole il titolo. Vuole vincerlo. Però, bisogna avere pazienza e non devi cadere nell’errore di voler far somigliare la tua carriera a quella di qualcun altro.”

