Un anno fa i Miami Heat perdevano Gara 7, con Jimmy Butler che si riprometteva che avrebbe conquistato le Finals: 365 giorni dopo la promessa è stata mantenuta. 28 punti, 7 rimbalzi, 6 assist per Playoff Jimmy con i quali ammutolisce il TD Garden e i Boston Celtics: giovedì notte il primo atto con Denver, una serie che promette spettacolo.

The analytic they won’t give you – the Miami HEAT are 100% Eastern Conference Champions. pic.twitter.com/ID5AyfJmKZ

Ai Miami Heat ci è voluta Gara 7 per conquistare le NBA Finals: ci pensano i 28 punti di Jimmy Butler e la doppia doppia da 26 punti e 10 rimbalzi di Caleb Martin a stroncare i sogni dei Boston Celtics. Mantenuta la promessa di un anno, Jimmy Butler volge il suo sguardo a Gara 1 contro Denver, il primo step verso l’anello:

“Non volevamo perdere questa partita e così è stato: non ci siamo sfaldati, siamo rimasti uniti come gruppo e oggi si è visto lo spirito di squadra. Siamo felici ma non soddisfatti, c’è dell’altro lavoro da portare a termine: so perché Pat e coach Spoelstra mi hanno voluto qui, perché io e la squadra non giochiamo per vincere la Eastern Conference, ma per vincere tutto”

“I just know why Coach Pat and Coach Spo wanted me to be here…

…we don’t play just to win the Eastern Conference. We play to win the whole thing.”

Jimmy Butler shares his confidence after the Heat’s Game 7 victory ♨️@MiamiHEAT | #HEATCulture pic.twitter.com/ktF0ViPeOU

