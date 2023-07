Warriors, Chuck Hayes nuovo Director of Basketball Operations NBA a Golden State

Chuck Hayes lascia il front office degli Houston – dove dal 2017 a vario titolo si è occupato della gestione del Player personnel dei Rockets – e passa agli Warriors. Non si arresta il riassetto di Golden State dopo l’addio di Bob Myers, sostituito da Mike Dunleavy.

Chuck Hayes si unisce agli Warriors: il nuovo incarico NBA

Secondo quanto riportato da Texas Sports Nations Hayes sarà infatti il nuovo Director of Basketball Operations dei Golden State Warriors. Il suo ruolo prevede, in generale mansioni di scouting a livello collegiale e non solo, con un coinvolgimento anche nelle dinamiche operative legate a free agency, trade e strategie sul mercato NBA.

Il nativo di San Leandro, California, undrafted, ha disputato sette stagioni nella NBA, per tre squadre diverse: Rockets, appunto, oltre a Kings e Raptors.

