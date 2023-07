Stephen Curry rivela i 3 difensori più forti sfidati in NBA

È inevitabilmente una lunga offseason per i Golden State Warriors che sono stati eliminati anzitempo dai Playoff NBA come è accaduto poche volte nella ultima decade. Tra i protagonisti della compagine californiana, c’è ovviamente Stephen Curry che – come sempre – ha provato a trascinarsi la squadra sulle spalle, prima della netta eliminazione contro i Los Angeles Lakers.

Detto questo, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni della CBS, Curry ha parlato di difensori immarcescibili incontrati nel corso della sua lunga carriera nella Lega, facendo tre nomi chiari:

“Ce ne sono tre, intendo di difensori in grado di spegnere la luce quando ti marcano. Sono Jrue Holiday, Tony Allen e Metta World Peace. Metta? Non ci ho giocato contro molte volte, ma non ho mai visto un paio di mani forti quanto le sue: fargli vedere la palla significava farsela portare via,”

