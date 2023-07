NBA, Anthony Edwards vuole affrontare gli Warriors ai Playoff: “Draymond Green parla troppo”

Durante un’intervista con HEIR, Anthony Edwards ha parlato degli obiettivi della prossima stagione. Spera in un buon cammino dei suoi Wolves ai Playoff, ma non si ferma qui. La giovanissima stella di Minnesota ha detto di voler affrontare i Golden State Warriors nella prossima postseason e di volerli battere, e il motivo è proprio Draymond Green. Edwards ha detto:

“Sicuramente voglio tornare ai Playoff, e voglio andare parecchio avanti nei Playoff. Voglio affrontare gli Warriors, voglio giocare contro di loro e voglio batterli. Dovunque siano, voglio trovarli sul mio cammino. Questo è perché Draymond Green fa troppo trash talking per i miei gusti. Questa è l’unica ragione”

Nella scorsa stagione Minnesota si è qualificata alla postseason passando per i play-in, ma è uscita al primo turno. Una sconfitta che ha bruciato ma che ci sta, contro i Nuggets che hanno poi vinto l’anello NBA. Sicuramente Anthony Edwards, che ultimamente sta abbracciando sempre più il suo ruolo da leader, non si è demoralizzato. Anzi, ha raccolto un’esperienza importante e l’anno prossimo è pronto a migliorare. E, senza peli sulla lingua, ha espresso anche di voler affrontare la squadra più vincente dell’ultimo decennio NBA per prendersi una rivincita personale su Draymond Green.

Prima di pensare alla prossima stagione giocherà però i mondiali con Team USA, dove avrà un ruolo da protagonista. Nell’ultima regular season Edwards, che si trova in NBA dal 2020, ha viaggiato a 24.6 punti, 5.8 rimbalzi e 4.4 assist di media. L’arrivo di Rudy Gobert a Minnesota non è servito a migliorare la squadra, e andranno trovate nuove soluzioni per quanto riguarda i lunghi in campo. La presenza nel roster di Edwards, e il suo rinnovo da 260 milioni per cinque anni, fanno però sperare per il futuro della franchigia.

