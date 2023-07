Annunciato l’NBA Paris Game 2024

Il prossimo 11 gennaio i Cleveland Cavaliers e i Brooklyn Nets si sfideranno a Parigi. La capitale francese ospiterà per la terza volta nella sua storia una partita di regular season, nell’evento che ha preso ormai il nome di NBA Paris Game. Le due squadre giocheranno alla Accor Arena, impianto sportivo nel quartiere di Bercy.

A Parigi potremo assistere a una sfida molto interessante tra due squadre giovani ma già competitive. Quella di gennaio 2024 sarà la seconda partita giocata dai Nets a Parigi. Già nel 2008 i Nets avevano giocato una partita di preseason nella capitale francese. Tra i giocatori di Brooklyn potremo vedere Cam Johnson e Mikal Bridges – oggi il volto della franchigia di New York – in campo anche durante i prossimi Mondiali, che inizieranno a fine agosto.

Per i Cavaliers si tratta invece del primo impegno europeo. I Cavs di Donovan Mitchell hanno avuto il quarto miglior record della Eastern Conference nella scorsa regular season, mentre i Nets si trovavano al sesto seed. Non c’è però il solo Mitchell ai Cavs. Ottimi giocatori come Darius Garland, Evan Mobley e Jarrett Allen calcheranno il parquet della Accor Arena il prossimo 11 gennaio.

