NBA, gli Spurs sono alla ricerca di una nuova arena

Dopo anni difficili e nessuna presenza ai Playoff dal 2019, i San Antonio Spurs sono pronti per iniziare la loro ricostruzione. Wembanyama, il miglior prospetto al Draft dai tempi di LeBron James, è il giocatore giusto per risollevare le sorti di una delle franchigie più vincenti della storia NBA. Il talento francese è un fenomeno in campo, ma porta con sé anche un grandissimo clamore. Gli Spurs vogliono sfruttare la sua popolarità, e per farlo al meglio stanno anche pensando di trasferirsi in una nuova arena.

Secondo quanto riportato da San Antonio Express News, gli Spurs starebbero pensando di sviluppare una arena nel centro di San Antonio. Anche i nuovi proprietari dei San Antonio Missions, squadra di baseball della Minor League, starebbero pensando di costruire un campo nel centro città. Le due costruzioni dovrebbero essere realizzate uno a fianco dell’altro. Una fonte vicina a entrambi i proprietari riferisce che i gruppi si starebbero organizzando per costruire un distretto che porti insieme lo sport con la ristorazione e l’intrattenimento.

L’obiettivo sarebbe ridare vita al centro di San Antonio che, dopo gli anni difficili del COVID. ancora fatica a riprendersi. La presenza degli impianti sportivi dovrebbe infatti favorire anche la presenza di ristoranti, bar e tutti quei negozi che potrebbero essere favoriti dall’affluenza dei tifosi per ogni partita.

Gli Spurs giocano all’AT&T Center dal 2002. L’arena ormai storica di San Antonio, dove ha vinto quattro dei suoi cinque titoli NBA, è di proprietà della Contea di Bexar. Gli Spurs hanno un contratto di locazione che termina nel 2032, e la franchigia texana ha quindi nove anni per organizzare la costruzione della nuova arena nel centro città, dove i tifosi sognano di poter vedere una squadra vincente, capitanata da Wembanyama.

Leggi anche:

NBA, Bruce Brown svela il nome dell’avversario che più ha impensierito i Nuggets durante gli scorsi Playoff

Trae Young: “Spero che coach Snyder sia il mio Steve Kerr”

NBA, Joel Embiid: “Voglio il titolo, che sia con Philly o altrove”