NBA, Draymond Green e i vecchi dissapori con Chris Paul: “Risolveremo ogni questione da adulti”

Salvo poi esser tradito immancabilmente dal suo focoso temperamento, Draymond Green ama presentarsi da sempre come il paladino della maturità o, se preferite, come l’emblema dell’adulto responsabile e coscienzioso.

La prospettiva irenica tratteggiata in vista della prossima stagione dallo stesso Green durante l’ultima puntata del Pat Bev Pod, dunque, pur non godendo di totale credibilità, desta un qualche interesse se non altro per il nome dell’atleta menzionato dal prodotto di Michigan State proprio nel cuore della sua argomentazione.

Trattasi ovviamente di Chris Paul, approdato ai Golden State Warriors nelle scorse settimane dopo esser stato acerrimo nemico di Green e compagni negli ultimi dieci anni di Western Conference. Riuscirà, dunque, Paul ad inserirsi nei meccanismi della sua nuova franchigia senza urtare i delicatissimi equilibri preesistenti?

Di seguito, la risposta di Draymond Green:

“CP è un campione senza anelli, ma pur sempre un campione. Quando un giocatore con quella intelligenza cestistica arriva in un sistema armonico come il nostro, è quasi impossibile che non riesca ad ambientarsi. Ad ogni modo, sarà mia premura far sì che non accada nulla di spiacevole nello spogliatoio. Qualora egli dimostrasse di saper rispettare le gerarchie e noi fossimo al tempo stesso impeccabili nell’introdurlo in rosa, Paul si rivelerà un giocatore chiave nella nostra nuova rincorsa al titolo”.

Conclude Green:

“Io e lui abbiamo condiviso momenti di grandi tensione in passato e non ci siamo mai realmente amati dal punto di vista umano. Tuttavia, siamo entrambi esperti e maturi a sufficienza per mettere da parte ogni screzio e fare solo il bene della squadra. L’antipatia verso gli avversari è una costante nel nostro mondo, specie ai massimi livelli, ma questa non ha diritto di cittadinanza nel medesimo spogliatoio. Difficilmente diventeremo amici inseparabili, ma vi garantisco che ogni questione spinosa verrà risolta con la massima serietà. Siamo adulti dopotutto”.

