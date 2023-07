Mercato NBA, Nerlens Noel firma con i Sacramento Kings

I Sacramento Kings si muovono sul mercato dei free agents, e firmano il centro Nerlens Noel. Lo ha riportato Adrian Wojnarowski, insider NBA per ESPN, che ha comunicato anche i dettagli del contratto. Si tratta di un contratto annuale da 3.1 milioni di dollari.

Noel è in NBA dal 2013, quando fu scelto con la sesta chiamata assoluta del Draft dai New Orleans Pelicans, che lo mandarono però subito ai Sixers. Dopo una stagione passata a recuperare un’operazione al ginocchio, nell’anno da rookie fece parte del Primo quintetto degli esordienti. Noel ha girovagato parecchio in NBA, ma non gioca con continuità dal 2020/21. In quella stagione ai Knicks ha giocato 64 partite, di cui 41 da titolare. Nel 2022/23 ha vestito prima la maglia dei Detroit Pistons e poi quella dei Brooklyn Nets, ma non è mai riuscito a trovare molto spazio.

Nella sua carriera NBA Nerlens Noel ha sempre dato il suo meglio nella metà campo difensiva. L’ex giocatore dei Kentucky Wildcats è un guardiano del pitturato, e Sacramento ha deciso di firmarlo proprio per questa sua abilità di protezione del ferro. Domantas Sabonis è uno dei migliori lunghi della lega, ma pecca per quanto riguarda il ruolo difensivo. Poter inserire Noel nelle rotazioni darà a coach Mike Brown la possibilità di dare una maggior solidità difensiva alla squadra in alcuni momenti delle partite.

I Sacramento Kings possono contare anche su Alex Len come centro. Il lungo ucraino dovrebbe partire avanti a Noel nelle rotazioni, ma tutto dipenderà da come riuscirà ad adattarsi l’ex giocatore di Brooklyn. Se Noel riuscirà a trovare la sua migliore versione in difesa, e in attacco sfrutterà la sua velocità per giocare i pick&roll con De’Aaron Fox, potremo vederlo parecchio in campo.

