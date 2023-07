NBA, Daryl Morey: “Scambieremo Harden solo in cambio di giocatori già pronti”

Daryl Morey, president of basketball operations dei Philadelphia 76ers, ha ammesso durante un’intervista che James Harden preferirebbe non rimanere ai Sixers la prossima stagione. Ha però aggiunto anche che verrà scambiato solo se in cambio arriveranno dei giocatori già pronti per lottare per il titolo NBA. Harden ha accettato la sua opzione giocatore da 35.6 milioni per la prossima stagione con l’intenzione di giocare altrove. La sua meta preferita sono i Los Angeles Clippers, ma prima devono trovare un accordo con la dirigenza di Philadelphia.

Ieri Morey, in un’intervista a 97.5 The Fanatic poi riportata dal Philly Voice, ha detto:

“In questo momento, purtroppo, [Harden] preferirebbe trovarsi in un’altra squadra. Lo conosco da molto tempo, e sto cercando di trattarlo nel modo giusto. Ma nella realtà, quando vediamo le possibili trade, abbiamo davanti due scenari: possiamo prendere in cambio un giocatore che possa aiutare in situazioni come quelle in cui ci siamo trovati l’anno scorso, oppure possiamo ricevere parecchie scelte al Draft o giocatori già pronti che possano aiutare Embiid”

Subito dopo il presidente dei Sixers ha però specificato la volontà di ricevere in cambio di Harden giocatori e non scelte:

“Se non riceviamo in cambio un giocatore molto bravo o qualcosa che possiamo trasformare in un ottimo giocatore, non faremo questo scambio. Se James dovesse cambiare opinione, saremmo davvero entusiasti. Ma in questo momento preferisce essere scambiato, e vogliamo rispettare la sua volontà”

Daryl Morey ha anche detto che Philadelphia deve trovare un ottimo giocatore da affiancare a un fenomeno assoluto come Joel Embiid, e che questo giocatore potrebbe essere proprio Tyrese Maxey:

“Dobbiamo essere sicuri che Joel Embiid, uno dei migliori giocatori al mondo, abbia un ottimo compagno con cui giocare. Potrebbe essere Maxey se riesce a fare un grande passo in avanti. Io e Coach Nurse siamo molto entusiasti del suo rapporto con Joel. Ma sappiamo anche di aver bisogno di maggiore talento, che sia James che torna l’anno prossimo o quello che riceviamo in cambio. E voglio dire ai tifosi di non concentrarsi troppo su come appare il roster a luglio”

Leggi anche:

NBA, gli Spurs sono alla ricerca di una nuova arena

NBA, Bruce Brown svela il nome dell’avversario che più ha impensierito i Nuggets durante gli scorsi Playoff

Mercato NBA, Nerlens Noel firma con i Sacramento Kings