Questa notte si è chiusa la Summer League NBA con il trionfo dei Cleveland Cavaliers, guidati da un Isaiah Mobley in forma smagliante: 28 punti, 11 rimbalzi e tre assist per lui, abbastanza per sbarazzarsi degli Houston Rockets e alzare al cielo il trofeo.

Isaiah Mobley: “Non mi preoccupo di ciò che non posso controllare”

Una prestazione superlativa per Isaiah Mobley – fratello dell’altro Cavs Evan – che ha permesso ai Cavs di vincere la NBA 2K24 Summer League, portandosi a casa anche il premio MVP della finale. Una bella rivincita per lui visto che, durante questa competizione, non è mai partito titolare ma, come spiega lo stesso Isaiah Mobley nel post partita, meglio vincere il titolo che fare polemica:

“Cerco di non preoccuparmi di ciò che non posso controllare. Ovviamente non sono d’accordo con quello che è stato, ma è andata così e preferisco aver vinto il titolo. Il mio obiettivo ora è quello di lavorare sodo ogni giorno per prendermi la titolarità nel prossimo campionato”

Il co-protagonista della vittoria dei Cavs è Sam Merrill (27 punti per lui) che commenta così la finale:

“Giocare al Thomas & Mack Center è sempre una grande emozione perché parliamo di una delle migliori arene in circolazione. Quando ero a Utah State ci ho giocato molte volte e oggi mi sono sentito subito a mio agio, questo mi ha aiutato ad affrontare la partita nel migliore dei modi”

