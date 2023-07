Joel Embiid vuole solo una cosa: il titolo NBA e, per realizzare il suo sogno, è disposto anche a lasciare i Philadelphia 76ers. In una recente intervista, infatti, il camerunense ha dichiarato di valutare anche la possibilità di giocare altrove per cercare di conquistare l’anello che da anni insegue.

Intervistato dall’imprenditore Maverick Carter in occasione dell’Uninterrupted Sports Film Festival, Joel Embiid ha svelato il suo più grande desiderio: vincere il titolo NBA. Un obiettivo che cerca di raggiungere ogni anno e che ora, a 29 anni, si fa sempre più insistente, tanto da fargli valutare la possibilità di provare a vincerlo anche al di fuori di Philadelphia, come racconta lui stesso:

“Voglio solo vincere un titolo NBA e farò qualunque cosa pur di realizzarlo. Non so dove ci riuscirò, se a Philadelphia o altrove, ma voglio avere la possibilità di realizzare questo mio sogno: voglio vedere come ci si sente a vincere il primo titolo e poi pensare subito al prossimo. Non è facile, ma ci vogliono più due o tre ragazzi per farlo: devi avere delle brave persone intorno a te, e io stesso, ogni singolo giorno lavoro sodo per essere a un livello sempre più alto per cercare di realizzarlo. Da sempre lavoro per questo”