Summer League NBA 2023, la finale sarà tra Houston e Cleveland

Siamo arrivati all’ultimo atto della Summer League NBA 2023. In finale ci sarà la sfida tra Houston Rockets e Cleveland Cavaliers. Nel match andato in scena nella notte tra Cleveland e Brookyn, Isaiah Mobley ha messo a segno 23 punti insieme al game winner che ha regalato l’accesso in finale alla compagine dell’Ohio.

I Rockets (5-0), invece, hanno sconfitto Utah che ha giocato senza tutte e tre le scelte Draft del primo turno. Nate Hinton ha aperto la strada ai suoi, realizzando ben 27 punti, mentre Cam Whitmore, scelto al primo turno al draft, ha continuato a brillare a Las Vegas mettendo a referto altri 25 punti, quattro rimbalzi e quattro assist. Whitmore è stata la ventesima scelta nel draft di quest’anno. Jermaine Samuels Jr. ha invece chiuso con una doppia doppia da 13 punti e 10 assist.

