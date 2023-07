NBA, i Memphis Grizzlies aggiungono Anthony Carter allo staff tecnico

Secondo Drew Hill del Daily Memphian, i Memphis Grizzlies hanno aggiunto l’ex assistant coach dei Miami Heat Anthony Carter al loro staff tecnico.

Grizzlies che quindi vanno a colmare il vuoto lasciato dal neo allenatore dei Toronto Raptors Darko Rajaković.

Carter nel ruolo di Director of player development ha contributo in maniera molto significativa allo sviluppo di giocatori come Gabe Vincent e Max Strus. Entrambi sono entrati nella lega da undrafted, ma grazie anche al lavoro di Carter sono riusciti a contribuire all’inaspettata cavalcata che ha portato i Miami Heat fino alle NBA Finals nella scorsa stagione.

Dopo aver giocato per ben 13 anni in NBA, Anthony Carter è entrato a far parte dell’organizzazione dei San Antonio Spurs con il ruolo di assistente allenatore degli Austin Toros (squadra di G League affiliata agli Spurs) nella stagione 2013-2014, per poi acquisire esperienza come assistente allenatore sia con i Sacramento Kings che per l’appunto con i Miami Heat.

Nonostante delle ottime regular season i Memphis Grizzlies vengono da due eliminazioni cocenti ai Playoff consecutive, prima per mano dei Golden State Warriors e poi contro i Los Angeles Lakers nel primo turno della passata stagione.

Vedremo se l’inserimento di Anthony Carter nel coaching staff potrà dare una mano ai giovani Grizzlies nel cercare di migliorare i risultati delle passate stagione e puntare, perché no, alle Western Conference Finals.

