NBA, Toronto e Memphis pronte a ritirare le maglie di Vince Carter e Tony Allen

La maglia di Vince Carter volerà in alto in due arene NBA diverse in questa stagione. Carter, che entrerà nella Hall of Fame il mese prossimo, vedrà la sua maglia ritirata dai Toronto Raptors il prossimo 2 novembre, quando i Raptors affronteranno gli Atlanta Hawks, diventando così il primo giocatore nella storia della franchigia a vedersi ritirare il suo numero. Dovrebbe ricevere lo stesso onore anche dai Brooklyn Nets questa stagione, dopo che la scorsa settimana hanno annunciato ufficialmente che alzeranno la maglia numero 15 di Carter il 25 gennaio 2025 contro i Miami Heat.

Carter è stato un otto volte All-Star, due volte All-NBA selection, il Rookie of the Year del 1999 e il campione dello slam dunk contest del 2000. La longevità di Carter è stata impressionante quanto i suoi riconoscimenti. Ha giocato 1.541 partite nei suoi 22 anni di carriera NBA, il terzo numero più alto nella storia della lega appena dietro ai colleghi Hall of Famer Robert Parish e Kareem Abdul-Jabbar.

Anche Memphis ha deciso di ritirare una canotta importante per la storia della sua franchigia. Infatti, i Grizzlies pochi minuti fa hanno annunciato che celebreranno la carriera di Tony Allen, ritirando la sua maglia numero 8. La data è stata fissata per il 15 marzo al FedExForum, quando Memphis affronterà gli Oklahoma City Thunder. Allen ha commentato la notizia in questa maniera:

“Non vedo l’ora. Spero di avere una scatola di fazzoletti con me”.

Leggi Anche:

Mercato NBA, i Memphis Grizzlies tagliano Derrick Rose: i motivi

NBA, Bruce Brown si opera al ginocchio