Mercato NBA, Darko Rajakovic sarà il nuovo coach di Toronto

Toronto ha deciso il suo futuro. Dopo l’uscita di scena di Nick Nurse, secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski la panchina della franchigia canadese sarà affidata a Darko Rajakovic. Diventerà il secondo allenatore europeo nella storia della NBA, dopo Igor Kokoskov. La scelta è arrivata dopo una lunga ed estenuante serie di colloqui che hanno interessato molto da vicino la penisola italiana. Uno dei nomi finalisti era infatti Sergio Scariolo, allenatore della Virtus Bologna. Scariolo ha svolto a distanza l’ultima parte dei colloqui con il presidente Masai Ujiri e il general manager Bobby Webster, a causa dell’inizio delle finali di Lega Basket Serie A italiana.

Alla fine la dirigenza dei Raptors ha preferito Rajakovic perché “crede possa essere perfetto per entrambe le possibilità“: rendere subito Toronto una contender o ricostruire il roster attorno a Scottie Barnes. Le strade sono due, ma la pressione rimane comunque tanta. E cosa sceglieranno di fare i canadesi con il contratto di VanVleet potrebbe essere il primo indicatore della direzione scelta per la prossima stagione.

Il serbo allena negli Stati Uniti dal 2012, quando diventò l’allenatore dei Tulsa 66ers (squadra di G League affiliata agli Oklahoma City Thunder). Dopo due stagioni fu promosso ad assistente di Scott Brooks nella OKC di Westbrook e Durant. Nel 2019 passò ai Phoenix Suns come spalla destra per Monty Williams, e dal 2020 ha coperto lo stesso ruolo per Taylor Jenkins a Memphis.

Leggi Anche

Mercato NBA, Nick Nurse raggiunge un accordo con i Philadelphia 76ers

NBA Finals, Jimmy Butler sulla sconfitta in Gara 4: “Abbiamo tre partite da prenderci”

NBA Finals, Jamal Murray: “Siamo pronti per vincere il titolo”