Mercato NBA, Nuggets: Braxton Key firma un two way contract

Braxton Key, che nella scorsa stagione ha disputato appena tre partite indossando la canotta dei Detroit Pistons, ha trovato l’accordo con i Denver Nuggets campioni NBA in carica. A riportare la notizia è il solito Adrian Wojnarowki di ESPN. I termini dell’accordo rimandano alla formula del two-way contract, oggetto di recenti modifiche in occasione delle discussioni sul nuovo contratto collettivo NBA. L’accordo, lo ricordiamo, è in vigore dal 1 luglio 2023.

Leggi anche:

Tacko Fall tenta il ritorno in NBA passando dalla Summer League

Glen ‘Big Baby’ Davis si prende gioco di Wembanyama: “Sembra un piccolo Bambi”

I Chicago Bulls ottengono la Disabled Player Exception per Lonzo Ball