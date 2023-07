Tra i protagonisti della nuova stagione dei Los Angeles Lakers ci sarà Austin Reaves: l’anno scorso in gialloviola è andato alla grande tanto che Darvin Ham, il coach dei Lakers, si aspetta grandi cose da lui. Ham è convinto che Reaves in poco tempo diventerà un All-Star viste le sue qualità e la sua dedizione al lavoro.

Lakers coach Darvin Ham predicted big (All-Star) things for Austin Reaves in Part 2 of his sitdown with @ChrisBHaynes and @TheSteinLine from @CaesarsPalace in Las Vegas on the #thisleague UNCUT podcast.

