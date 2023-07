Jamal Murray farà parte del roster esteso del Canada in vista dei Mondiali FIBA di agosto: il fresco campione NBA con i Denver Nuggets, infatti, si unirà alla squadra della sua nazionale, dove figurano anche Shai Gilgeous-Alexander e RJ Barrett. Murray si unirà al training camp di preparazione che si svolgerà dal 1 fino al 6 agosto.

Da SGA a Jamal Murray: quanta NBA nel Canada

Come riporta ESPN Jamal Murray si unirà al roster del Canada che parteciperà al training camp per i Mondiali FIBA nella prima settimana di agosto. Il fresco campione NBA – è vincitore di un ESPYs – in quella settimana si allenerà con altri suoi colleghi canadesi della National Basketball Association: ci sarà Shai Gilgeous-Alexander, la punta di diamante degli Oklahoma City Thunder, oltre al numero #9 dei New York Knicks RJ Barrett. Tra i convocati spicca anche il nome di Dillon Brooks, da poco passato agli Houston Rockets, e ci sarà anche Nickeil Alexander-Walker dei Minnesota Timberwolves.

I tifosi canadesi sperano di vedere Jamal Murray in azione ai Mondiali FIBA, dove il Canada affronterà nel gruppo A Francia, Libano e Lettonia.

