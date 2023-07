NBA, Mat Ishbia non ammette repliche: “L’obiettivo stagionale dei Suns? Vincere a tutti i costi”

Dopo aver acquistato la franchigia dell’Arizona a metà della scorsa stagione, Mat Ishbia non ha badato a spese per rendere, ancorché sulla carta, i Phoenix Suns una corazzata inavvicinabile.

Gli acquisti di Kevin Durant e Bradley Beal, seguiti da un totale disinteressamento nei riguardi del Draft, parlano chiaro e non ammettono repliche: vincere e vincere subito!

A tal riguardo, proprio per evitare ogni genere di tenero equivoco legato ai recenti sconvolgimenti (tra i quali vanno inclusi ovviamente il licenziamento di coach Williams e il congedo di Chris Paul), è stato lo stesso Ishbia a caricare di ulteriore pressione un roster che ormai, oltre a vivere di soli obblighi, non ha più alcun margine di errore:

“Piaccia o no, ho trovato necessario portare la mia mentalità imprenditoriale anche in questo contesto. In veste di proprietario di una franchigia che ha investito molto senza raccogliere alcunché, ho dovuto liquidare alcuni dipendenti che ritenevo inadatti al raggiungimento degli obiettivi di vertice. Io sono un vincente e non tollero la mediocrità; occupare posizioni insipide e destare l’indifferenza generale non fa per me”.